Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği, yardım ve yataklık iddialarıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yaptıkları iddialarıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-23 18:33:00



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