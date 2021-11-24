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Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü

DHA

Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.´yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp tutuklandı.
Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi´nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.T.´nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.´nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-11-24 08:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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