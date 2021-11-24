ASKON'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalara değinen ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, pandemi sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte taleplerde ciddi artış olduğunu aktardı. Talep artışına enerji emtialarında yaşanan üretim yetersizliği, iklim değişikliği ve tedarik sorunlarının da eklenmesi ile birlikte tüm dünyada enflasyonun yükseldiğini dile getiren Gültepe, “Tüm dünyada yaşanan bu sıkıntıya rağmen Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığı açıkça görülüyor. Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat ekseninden uzaklaştırılıp, paradan para kazanmaya çalışanların kasası yapılmaya çalışılıyor” dedi.



“Piyasalara moral verilmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği üzere bu zihniyete teslim olmadan bir mücadele başlatılması gerektiğinin altını çizen Gültepe, “Bunun adı ekonomik savaş ise; 2001, 2008, Gezi ve 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek, Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız. Ülke olarak pandeminin yaralarını yeni yeni sarmaya çalıştığımız bu süreçte, dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek, erken seçim çağrılarında bulunmak, samimiyetten uzak açıklamalar olup, bu mücadeleye zarar vermektedir. Ayrıca artan enflasyona karşı halkın alım gücünü artıracak adımlar atılmalı, piyasalara moral verilmelidir. Sanayi kapasite oranlarının her geçen gün arttığı, üretim, ihracat, turizm ve istihdamda güzel gelişmelerin yaşandığı bir ortamda gereken sabrı ve mücadeleyi gösterirsek, baharı gören ülkelerin başında yer almamız kaçınılmazdır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm vesayetleri kıran, gücünü ve liderlik vasfını açıkça ortaya koyan Türkiye, Allah'ın izni ile de bu baskılara boyun eğmeyecek ve dün olduğu gibi bugün de bu savaştan alnı ak bir şekilde ekonomik bağımsızlığını kazanarak zaferle ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

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