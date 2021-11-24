Başkan Akman’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ’24 Kasın Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman yayımladığı mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenliğin; emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi görevlerden biri olduğunu söyledi. Bu onurlu ve kutsal mesleği yapan öğretmenlerin, cehaletle savaşın en keskin kılıcı olduğunu dile getiren Başkan Akman mesajında, “Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, insanı yaşat ki devlet yaşasın, felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir” dedi.

Mesajında öğretmenlik mesleğinin aynı zamanda ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade ettiğini vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin de ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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