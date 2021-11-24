Başkan Aslan öğretmenlerle bir araya geldi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji öğretmenlerini ziyaret ederek kendilerine gül verdi.

Öğretmenlerin insanlık tarihi boyunca kutsal bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Aslan, “Bu kutsal mesleğin kıymetli neferleri öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizde kutsanmış bireylerdir. Öğretmenler, sağlıklı bir toplumun inşasında kilit rol oynarlar. Eğitim ve öğretim kadroları sıhhatli olan kitlelerin ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gibi hemen hemen her alanda gelişimleri ve kalkınmaları daha rahat olur” dedi.

Öğretmenlerin; çocukların ve gençlerin gelişimleri üzerinde çok ciddi tesirlerinin olduğunu dile getiren Aslan, “Gelişim ve büyüme çağında olan bireyler nasıl yetişirse, toplumsal yapı da o ölçüde şekillenir. Çocuklar fiziki, zihni ve düşünsel evrelerini tamamladıkları yaşa kadar anne, babaları ve öğretmenleri ile muhataptırlar. Çocukların yaşamları üzerinde en etkili aktörleri anne, babaları ve öğretmenleridir. Dolayısıyla öğretmenlerin çocuklar üzerindeki tesirleri hem menfi hem müspet olarak çok fazladır. Ama bizler anne ve babalar olarak öğretmenlerimizin çocuklarımız üzerinde sadece pozitif yönlerini görmek isteriz. Çünkü çocuklar, öğretmenlere anne, babalarının emanetidirler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en etkili rol modelleri öğretmenleridir. Çocuklara iyiyi, doğruyu, güzeli ve hakkaniyeti öğreten aktörler öğretmenlerdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, kutsallarını önemseyen, barış ve kardeşlik hukukunu gözeten, vatanın birliğini ve beraberliğini kollayan ve ülkelerini her platformda temsil kabiliyetine haiz bireyler yetiştirmek, öğretmenlerimizin en büyük sorumluluğudur. Bizlerde anne ve babalar olarak çocuklarımıza emek veren, onların topluma ve insanlığa faydalı birer birey olmaları için mücadele eden tüm öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin yanında olmalıyız. Onların emeklerine saygı göstermeli, hayatlarının en kıymetli zamanlarını çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için harcayan öğretmenlerimizi başımızın üstünde taşımalıyız. Bu bakış açısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, insanlığın kurtuluşu için mücadele veren tüm eğitim neferlerine sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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