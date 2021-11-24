Erciş’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerin çocukların kılavuzu ve aynı zamanda davranış mühendisi olduğunu belirterek, “Aziz milletimiz Anadolu'ya girerken medeniyetin anahtarını bir öğretmene, alime teslim etmiştir. Savaşlar kılıç ile alınır, kalem ile tanzim edilir. O kalemlerin erbabı değerli öğretmenlerimizdir. En büyük savaş topla tüfekle değil, cehaletledir. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan’ın kısa konuşmasının ardından programda şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu. Müzik dinletisi ile devam eden program öğretmenlere başarı belgesinin verilmesiyle sona erdi.



Programa Erciş İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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