Erciş’te Öğretmenler Günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te Öğretmenler Günü etkinliği

İHA

Erciş’te Öğretmenler Günü etkinliği

Van’ın Erciş ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Erciş Meslek Yüksekokul Müdürü Remzi Tuntaş, okul personeli, öğretmen, öğrenciler ve misafirler katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şefik Tüfenkçi’nin konuşmasının ardından Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan etkinliklerin sunumu yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu program, plaket takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtar atına binip, mahalleliyi aşıya davet etti
YEREL HABERLER Muhtar atına binip, mahalleliyi aşıya davet etti
Van kedileri kışa hazır Van kedileri 2022 yılı doğumlarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van kedileri kışa hazır Van kedileri 2022 yılı ...
Van SMMMO kupasını Gençlikspor aldı
YEREL HABERLER Van SMMMO kupasını Gençlikspor aldı
Erciş’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Erciş’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Van’da zabıta bir yılda 9 bin 796 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Van’da zabıta bir yılda 9 bin 796 olaya müdahale etti
Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Başkan Aslan öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aslan öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Akman’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Muradiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Muradiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Vanspor’un başına Karatekin getirildi
YEREL HABERLER Vanspor’un başına Karatekin getirildi
Başkan Akman kurs öğretmenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akman kurs öğretmenleriyle buluştu
Erciş depreminde ölen 76 öğretmen, mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Erciş depreminde ölen 76 öğretmen, mezarları başında ...
Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini aldı YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya: “Van kedisinin güzelliği 30. sırada değil birinci sırada olması lazım”
YEREL HABERLER Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini ...
ASKON'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
YEREL HABERLER ASKON'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir
YEREL HABERLER Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu ...
ASRİAD Van Şubesinin Ankara temasları sürüyor
YEREL HABERLER ASRİAD Van Şubesinin Ankara temasları sürüyor
Şükran öğretmen: Kızların okullu olması bize en büyük hediye
YEREL HABERLER Şükran öğretmen: Kızların okullu olması bize en büyük ...
Vali Bilmez’den ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ mesajı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı kavgasında gelinini öldürdü
Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Dağ kadrosuna kayıtlı PKK mensubu Edirne’de yakalandı
YEREL HABERLER Dağ kadrosuna kayıtlı PKK mensubu Edirne’de yakalandı
Van’da 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van’da 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Van'da, araçtaki 53 kilo eroini 'Bobi' buldu 
YEREL HABERLER Van'da, araçtaki 53 kilo eroini 'Bobi' buldu 
Başkan Tanış’tan öğretmenler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan öğretmenler günü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.