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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cevahir’den öğretmenlere unutulmaz gece

İHA

Cevahir’den öğretmenlere unutulmaz gece

Van’daki Cevahir Cafe Restoran tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.
Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli programlarla kutlandı. 24 Kasım nedeniyle Cevahir Kafe Restoran’da düzenlenen gecede öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı. Hasan Ali ve Orkestrasının seslendirdiği şarkılarla zaman zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, kimi şarkılarda ise gönüllerince oynadı. Gece ile ilgili açıklamada bulunan Cevahir Cafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, amaçlarının öğretmenleri yoğun ders temposundan kısa süreliğine de olsa uzaklaştırıp güzel bir gece yaşatmak olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerimiz programımıza yoğun katılım sağladılar. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.
24 Kasım’ın kendileri için özel bir gün olduğunu belirten Öğretmen Nurdan Kılavuz, “Bugün, tüm öğretmenlerin onurlandığı, şereflendiği bir gün. Bu özel günde birçok yöneticimiz, idarecimiz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri bizimle birlikte oldu. Bu anlamda bizlere destek veren, bizleri bugün anan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Karakoç da, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
5 yıldır Van’da görev yaptığını belirten Öğretmen Tuba Kaya da, “Öğretmen olduğum için onurlu ve gururluyum. Geçmişe dönüp baktığımda, öğrencilerin hayatlarında küçük dokunuşlar bile yapabilmişsem bu inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir keyif. O yüzden iyi ki öğretmenim diyorum ve her gün öğretmen olduğum için şükrediyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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