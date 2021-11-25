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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisinden bilgilendirme standı

İHA

Van polisinden bilgilendirme standı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme standı kurdu.
İpekyolu ilçesinde KADES Bilgilendirme Standı kurarak vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi ve broşürü dağıtan polis ekipleri; 2021 yılı toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılarak daha fazla kadına ulaşılması için çalıştı.

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