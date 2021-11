Tuşba Belediyesinden ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Belediyeye ait Kalecik Toplum Yaşam Merkezinde ‘Kadına Şiddete Hayır’ teması ile düzenlenen etkinliğe, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra Tuşba Sosyal Hizmet Müdiresi Sevgül Bilgiç ile çok sayıda kadın katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Akman, hiçbir şekilde kadına yönelik yapılan şiddetin gerekçesi olamayacağını kaydetti. Dünyanın birçok yükünü omuzlayan, aileleri için alın teri döken kadınların toplumun mimarları olduğunu belirten Başkan Akman, kadına yönelik gerçekleşen her türlü şiddeti, insanlığa yapılmış olarak kabul ettiklerini söyledi.

Hizmetlerinde kadına ve çocuklara her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan Akman, “Kadınlarımızı sadece bir gün için hatırlamıyoruz; onlar için her gün çalışıyoruz. Onların yanındayız ve gelişimlerine destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Kadınlarımızın daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Akman’ın yaptığı konuşmanın ardından Sosyolog Deniz Tatlı, kadınlara film gösterisi eşliğinden ‘Kadın Yönelik Aile Şiddetin’ etkilerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.