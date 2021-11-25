Van’da ‘trafik güvenliği’ eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van Emniyet Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere ‘trafik güvenliği’ konusunda eğitim verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Koç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ‘trafik güvenliği’ konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, ayrıca okul çıkışında okul servis araçlarında öğrencilerle birlikte yolculuk ederek, ‘güvenli seyahat’ hakkında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.