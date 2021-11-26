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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'lı teröriste 53 yıl hapis cezası

DHA

PKK'lı teröriste 53 yıl hapis cezası


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edildiği saldırının faillerinden olan PKK'lı terörist R.B., 53 yıl 28 ay 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Gürpınar ilçesi kırsalında 14 Eylül 2018'de PKK'lı teröristlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda yaralı ele geçirilen terörist R.B. hakkında açılan davanın karar duruşması, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yargılanan sanık R.B. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise salonda hazır bulundu.
Beraberindeki teröristlerle 10 Ağustos 2018'de Van'da güvenlik güçlerince imha edilen el yapımı patlayıcının tuzaklanması, 25 Nisan 2018'de Hakkari'de silahlı insansız hava araçları tarafından izlendiklerini fark edince mezradaki çobanların çadırlarına girilip, zorla alıkonulmaları, Van'ın Saray ilçesinde kışlaya yeni katılan erleri karakola teslim eden araca dönüş yolunda düzenlenen saldırıda bir askerin yaralandığı eylem ile 1 Temmuz 2017'de Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edildiği saldırıya katılan terörist R.B'nin savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık R.B. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'hürriyeti tahdit', 'öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürme', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliği ile ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 53 yıl 28 ay 80 gün hapis ve 7 gün adli para cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-11-26 10:32:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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