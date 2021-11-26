Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ErcişPatnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BM 851 plakalı Doğan marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 çocuk Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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