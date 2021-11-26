Erciş’te “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı

Van’ın Erciş ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Erciş Kaymakamlığının toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddete karşı Erciş Sosyal Hizmet Merkezi ve diğer kurumlarca sunum yapıldı.

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede ilçedeki ilgili tüm birimlerce uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Toplantıya, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.