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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASRİAD’dan İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret

İHA

ASRİAD’dan İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Dr. Mehrdad Cheshmeh Aalaei ile bir araya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden ASRİAD Van Şubesi yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Dr. Mehrdad Cheshmeh Aalaei ile bir araya geldi. Görüşmede Kapıköy Gümrük Kapısı’nın transit geçişe açılması için İran’ın üzerine düşen eksikleri gidermesi hususu, karşılıklı sınır ticaretinin iyileştirilmesi, Van’da konsolosluk veya fahri konsolosluk üzerinde çalışma yapılması, turistik geçişlerde yaşanan zorluklar ve karşılıklı ekonomi zirveleri ile ziyaretlerin yapılması konuları ele alındı. İran tarafında yapılması planlanan yolların bitirilmediği için Kapıköy’ün transit geçişe açılmadığı ve bu nedenle lojistik maliyetlerin yüksekliğini dile getirmesi üzerine, Ekonomi Müsteşarı Dr. Aalaei ise yolların büyük bir kısmının bitirildiğini fakat bir kısım yolun ve üst geçitlerin tırlara uygun olmadığını ve bu hususun çözümü noktasında ivedilikle Tahran’a bilgi vereceğini dile getirdi. İki ülke arasında yapılan sınır ticaretinin genişletilmesi noktasında ilgili birimlerle kendilerinin de görüşme yaptığını dile getiren Aalaei, konuyla ilgili kendilerine rapor iletilmesi talebinde bulundu.

“Van’da konsolosluk açılması elzem olmuştur”
ASRİAD Van Şubesi Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Yakut’un; Van’ın İran’a olan yakınlığı nedeniyle bürokratik yükün Van’da olduğunu ve Erzurum’da bulunan konsolosluğun Van’a taşınması veya Van’da yeni bir konsolosluk çalışması yürütülmesine ilişkin sözleri üzerine Dr. Aalaei, talep üzerine konuyla ilgili araştırma yapılacağını ve Erzurum Konsolosluğu ile yapılacak görüşme neticesinde Tahran’a bilgi verileceğini dile getirdi.
Turistik geçişlerde uygulanan prosedürlerde özellikle İran tarafında çalışan memurların keyfi muamele ile çıkardığı zorluklara müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, ayrıca sanayici iş adamlarının geçişlerinde kolaylık sağlanması talebinde bulunuldu.

“Van özelinde karşılıklı ekonomi zirveleri yapılmalı”
ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han’ın yakın zamanda Van’da düzenlemeyi düşündükleri İranTürkiye Ekonomi Zirvesi için Ekonomi Müsteşarı Dr. Aalaei’den elçilik aracılığı ile İranlı iş insanlarıyla görüşme talebinde bulunması isteğine karşın Dr. Aalaei, TahranTebriz sanayi odalarına konu ile ilgili yazı yazarak görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını dile getirdi.
Oldukça olumlu bir havada geçen görüşmenin ardından ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, Ekonomi Müsteşarı Dr. Mehrdad Cheshmeh Aalaei’ye plaket takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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