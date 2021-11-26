Öğretmenlerden müzik ziyafeti

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Van'ın Erciş ilçesindeki öğretmenlerden oluşan müzik korosunun verdiği konser büyük ilgi gördü.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, öğretmenlerin seslendirdiği şarkılar büyük beğeni aldı. Konsere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş ve çok sayıda öğretmen katıldı.

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