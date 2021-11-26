Feqiye Teyran Türbesi’nin çevresi onarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Feqiyê Teyran’ın türbesinin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde bulunan Feqiyê Teyran Türbesi’nin çevresini yeniledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, türbe etrafında bulunan ahşap patika yolunu doğasına uygun patika taşıyla kaplatarak yeniledi. Feqiyê Teyran’ın türbesinin bakım ve onarım işlerini yaptıklarını dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, “Her yıl binlerce yerli yabancı ziyaretçisi olan Feqiyê Teyran Türbesi’nin onarım işlerini yaptık. Türbe etrafında çöken mermerler yenisi ile değiştirilerek, türbeye çıkan yol patika taşı ile kaplatıldı. Gerekli bakım ve onarım işleri yaptık” dedi.

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