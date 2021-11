Van’ın Erciş ilçesinde su dolu kuyuya düşen at kurtarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, Haydarbey Mahallesi’nde su dolu kuyuya düşen at için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda at kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

