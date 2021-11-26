Erciş’te kadına yönelik şiddetin önlenmesi programı

Van’ın Erciş ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla radyoda bilgilendirme programı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle Rehberlik Araştırma Merkezden psikolojik danışman Dudu Nur Atakul ile İrem Ölçer Coşanay, radyoda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile alakalı bilgilendirme ve söyleşi programı düzenledi. 35 dakika süren söyleşi tarzı programda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile alakalı birçok konuya değinilerek bilgiler verildi.

Program aynı anda hem radyodan hem de internet ortamından yapılarak birçok kişiye ulaşılmıştır.

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