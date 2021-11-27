Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.59'da meydana geldi. Deprem, yerin 9,13 kilometre derinliğinde oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2021-11-27 09:19:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.