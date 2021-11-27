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Van’da 243 bin 181 adet İran menşei tıbbi hap ele geçirildi

İHA

Van’da 243 bin 181 adet İran menşei tıbbi hap ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 243 bin 181 adet İran menşei tıbbi hap ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 26 Kasım 2021 günü saat 16.00 sıralarında uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında hakkında soruşturma yürütülen İ.F.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptığı belirtildi. Yapılan aramada toplam 9 çuval halinde 243 bin 181 adet İran menşei tıbbi hap ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bunlardan 35 bin adetinin yeşil reçeteye tabii uyarıcı etkiye sahip ilaç olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına altına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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