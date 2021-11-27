Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında soruşturma yürütülen İ.F.A.'nın yakalanması için 26 Kasım günü saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Şüphelinin yaşadığı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 9 çuvalda 243 bin 181 adet İran menşeli tıbbi hap ele geçirildi. Bunlardan 35 bininin yeşil reçeteye tabi uyarıcı etkiye sahip hap olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.F.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-11-27 12:17:46
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