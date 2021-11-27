Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi

Hakan SARI/GEVAŞ (Van), (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde Van Gölü sahilinde görüntülendi. Hayvanı cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi.
İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy´de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti. Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim. Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Gevas Hakan SARI
2021-11-27 12:47:45
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