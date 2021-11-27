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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

İHA

Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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