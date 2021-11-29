Van’da 21 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 42 kişiden 21’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 22 28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 60 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 42 şahıs yakalanmış ve 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet flash disk, 1 adet kulaklık, 27 adet tüp, 1 adet bisiklet, 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 15 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca ve 35 adet dolu kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 1 aranan şahıs yakalanmış, 40,29 gram metamfetamin, 4,45 gram esrar, 2,36 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap ile hırsızlık suçundan elde edilen 1 adet matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet ahşap kesme aleti ve 1 adet motosiklet ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

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