Van’da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 28 Kasım 2021 günü saat 18.00 sıralarında Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi’nde sürücülüğünü B.D. isimli şahsın yaptığı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontrolde poşet içerisinde 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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