Van’da ‘Birkaç Dakika Önce Saat 4’ tiyatro oyunu beğeni aldı

Van’da Yapımcı Fatih Taşdemir tarafından organize edilen “Birkaç Dakika Önce Saat 4’ isimli tiyatro oyunu büyük beğeni aldı.

Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyunda, modern sistem karşısında ayakta durmakta zorlanan bir terzinin, yaşadığı bunalım ve sistemle olan hesaplaşmasını konu aldı. Oyunun yönetmeni Ramin Nasiri ve Senarist Narjes Estakhr’ın sahneye taşıdığı ve Burhan Şeşen’in müziğini yaptığı oyun, Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları Nedim Salman, Gözde Altıntaş ve Kadir Oğuz tarafından sahnelendi.

Oyunun yapımcılığını ve yardımcı yönetmenliğini üstlenen Fatih Taşdemir, Van’da daha önce prömiyerini yaptıkları oyunun ikinci kez oynandığını belirterek, “Bu akşam ikinci oyunumuzu oynadık. Gayet güzeldi. Seyirci de bizlerde memnunuz. Aralık ayında İstanbul’da, sonrasında İran ve Fransa’da gösterime girmesini planlıyoruz. Umarım gittiğimiz her yerde burada olduğu gibi ayakta alkışlanır” dedi.

İzleyiciler ise oyuncuların performansını çok beğendiklerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.