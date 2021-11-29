FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. FETÖ/PDY suçundan yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.