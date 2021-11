Vangücü Kadın Futbol Takımı, Afganistanlı antrenöre emanet

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İRAN´dan kadın futbol takımlarında görev aldıktan sonra 3 yıl önce Van´a gelip yerleşen Afganistan uyruklu Sümeyya Rezai, Vangücü Kadın Futbol Takımı'nda antrenörlük yapıyor. Ocak ayında başlayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek olan, 1220 yaş arası 60 kızın formasını terlettiği takımda görev almaktan mutlu olduğunu belirten Rezai, "Ailem burada değil, ben yalnız yaşıyorum. Ama futbolcu arkadaşlarım benim için aile oldu. O yüzden onları çok seviyorum" dedi.

İran'da da yıllarca kadın futbol takımlarında çalışan Afganistan uyruklu Sümeyya Rezai, 3 yıl önce Van´a geldi. Oturma izni alan Rezai, kentte 1,5 yıl önce kurulan aileleri ikna edilerek spora kazandırılan yaşları 12 ile 20 arasında değişen 60 kızın top koşturduğu Vangücü Kadın Futbol takımında antrenörlük yapmaya başladı. Önümüzdeki yıl ocak ayında başlayacak olan TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Vangücü sporcuları, teknik direktör Mecit Tekin ile antrenör Sümeyya Rezai nezaretinde antrenman yapıyor.

'AİLEMDEN AYRIYIM, AMA TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIMLA AİLE GİBİYİZ'

Sümeyya Rezai, İran'da antrenmanlara çıktığını, yabancı olduğu için ligde oynamalarına izin verilmeyince 5 yıl kadın futbol takımlarında farklı alanlarda görev aldığını belirterek, "Daha sonra orada futbolu bıraktım. Türkiye'ye geldim. Burada futbol oynamak istedim. Ancak 3. Lig´de yabancılara oynama hakkı verilmediği için Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyorum. Liseyi burada açıktan okuyorum. Şu an son sınıftayım. Futbolu çok sevdiğim için bu kızlarla devam etmek istedim. Türkçeyi Van'da öğrendim. Biraz zor geldi bana ama çok tatlı bir dil. 3 yıl içerisinde Türkçeyi öğrendim. Takımda oynayan kız futbolcularla çok iyi uyum sağlıyorum. Arkadaş olmuşuz, çok iyi anlaşıyoruz. Antrenman dışında bazen geziyoruz, sohbet ediyoruz. Ben onları çok severim, onlara değer veriyorum. Onlar da aynı şekilde beni severler. Ailem burada değil, ben yalnız yaşıyorum. Ama futbolcu arkadaşlarım benim için aile oldu. O yüzden onları çok seviyorum" dedi.

'AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜK İKNA OLDULAR'

Vangücü Kadın Futbol Kulübü'nün başkanlığını da yapan Teknik Direktör Mecit Tekin ise kentte futbol oynamak isteyen çok yetenekli kızların olduğunu söyledi. 1,5 yıl önce kulübü kurduklarını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Kızlarımız birtakım zorluklarla karşılaşıyorlar. Aileleri futbol oynamalarına karşı çıkıyor, istekli değiller. Biz gidip aileleriyle görüştük. Aileler de ikna oldular. Futbola kazandırdığımız birçok kızımızı Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu´na gönderdik. Antrenörlük okuyanlar var. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TFF Kadınlar 3.Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan takımımız, Van´ımızı temsil edecek. Kızlarımız çok iyi, çok istekliler. Biz bu takımı kurduktan sonra Van'daki kızlara ilham kaynağı olduk ve bizden sonra 4 kız takımı daha kuruldu. Bu, bizler için mutluluk verici bir durum. En azından başka kızlarımıza da ön ayak olduk. Ancak şu ana kadar destek anlamında yeterince destek alamadık. Bu da bizi üzüyor. Van gibi büyükşehir olan ve iş adamlarının olduğu bir ilde bu kızlarımıza daha çok sahiplenmeleri lazım. Gerçekten çok yetenekli kızlarımız var. Bunlara sahip çıkılırsa ilerde milli forma giyecek kızlarımız var. Özellikle Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilimizin takıma sahip çıkmalarını istiyoruz. Daha önce Sayın Valimizin kısmi yardımları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Küçük bir dokunuş da olsa bizleri mutlu etti. Ayrıca İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin de bize malzeme desteği oldu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Kızlarımıza sahip çıksınlar. Kızlarımızı kahve köşelerinden nargile içmekten, kötü alışkanlıklardan çekip yeşil sahalara kazandırmamız bizi mutlu etti."

'BURALARA GELMEM KOLAY OLMADI'

Van Gölü Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Jindar Yacan ise, "Buralara gelmem kolay olmadı. Çevrem, ailem karşı çıkıyorlardı. Yıllar önce Doğu bölgesinde kız çocuklarının okula gitmeleri kısıtlanıyordu ama son zamanlarda bu da düzeldi. Ben futbol oynayacağımı ilk aileme söylediğimde karşı çıktılar. Ben de Mecit Hoca ile görüştüm. O da benim ailemi ikna etti. Onun sayesinde biz buradayız. Şu anda ailem de bana destek veriyor. Kızlara destek verilirse, her alanda başarılı olurlar" dedi.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİGE YÜKSELMEK'

Üniversiteye hazırlanan Aysel Mamuk da, "İlk başlarda ailem müsaade etmedi. Çünkü yıllar önce kız çocuklarının okula gitmesi müsaade edilmiyordu. Ama şu an antrenörlerimiz ailelerimizi ikna etti. En büyük destekçim şu an ailem. Bana çok destek sunuyor. Ailemin eski düşünceleri yok. İyi ki futbolu seçmişim, iyi ki bu takımdayım. Bu takım bana spordan önce saygı, düzen ve disiplini öğretti. Afganistanlı arkadaşımızın bize antrenörlük yapması bizi çok mutlu etti. En azından Doğu'da da yabancı antrenörlerin gelip bizi çalıştırması büyük bir başarı" diye konuştu.

'ERKEKLER, YAPAMAZSIN DEMİŞTİ'

Takımda top koşturan Anka Kaya, "Futbola 4 yıl önce başladım. Erkekler yapamazsın demişti. Ben onlara yapmak istediğimi ve yapabileceğimi kanıtlamak ve kızların neler başarabileceğini göstermek için futbola başladım. Onlarla oynadım, daha sonra öğretmenlerim yeteneğimi fark etti. Aileme söylediler. Onlar da sağ olsunlar beni futbola gönderdiler. Buraya geldiğimden beri çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-29 11:17:52



