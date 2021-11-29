'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlılar dönüyor



Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)MUHTEŞEM Cuma için Van'a gelen İranlı turistler, ülkelerine dönüş yapmaya başladı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, 4 gün önce de 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu yaşandı. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk ve izdihama neden oldu.

Kentte 3 gün kalan ve bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekrar ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşte de Kapıköy Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan İranlılar mutlu döndüklerini ve bol bol alışveriş yaptıklarını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp VAN-DHA

2021-11-29 12:25:01



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