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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

Van Büyükşehir Belediyesi; 250 iş makinesi, 2 bin 300 ton tuz ve 650 personelle karla mücadele edecek.
Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, iş makinelerinin bakım ve onarımlarını kendi atölyelerinde yaparak hazır hale getirdi. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı 16 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, iş makinelerine ait parçaları tek tek yağlayıp montajını gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bir yandan karla mücadelede kullanılacak tuz karışımını hazırlarken, bir taraftan da bakımları yapılan araçları 13 ilçedeki görev yerlerine sevkiyatını gerçekleştiriyor.
Kış hazırlıklarına erken başladıklarını belirten Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek 16 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Karla mücadelede kullanılacak araçların yaz aylarında yol yapım çalışmalarında kullanıldığını hatırlatan Selim Elhansu, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda kışa hazırlık noktasında erkenden çalışmalarımızı başlattık. Envanterimizde 540 aracımız mevcuttur. Bunlardan 134 tanesi iş makinesidir. İş makinelerimizin tamir, bakım ve onarımlarını buradaki atölyelerimizde yaparak kışa hazır hale getirdik. İki ana atölye ve 14 kısım atölyemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Az sayıda personel ile yürüttüğümüz bu çalışmada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Bunun yanında diğer araçlarımızın da rutin bakımlarını burada yaparak, belediyemiz bütçesine katkı sağlıyoruz. Burada gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Karla mücadele kapsamında kent merkezi ve 13 ilçedeki 11 bin kilometre yol ağında 108’i kiralık olmak üzere 250 araç ve 650 personel görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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