Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine yine ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine yine ret

DHA

Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine yine ret


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın tekrar yapılan tahliye talebini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Van Cumhuriyet Başsavcılığına da müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılması isteyerek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.  
Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneler ile Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet  ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.
Facianın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. İddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.
Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Medeni Akbaş, dosya kapsamında kusur tespiti için hazırlanan bilirkişi inceleme raporunda aleyhine bir hususun olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu, tahliyesini ve beraatini talep etti. 
Sanık ve müdafi avukatlarının yaptığı savunmaların ardından mahkeme heyeti, ölü veya diri kendisine ulaşılamayan sanık Servet Akbaş hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine, akibetinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına, tutuksuz tüm sanıkların yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerin devamına, araç ve dijital materyallerin iade taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine, katılan vekillerin kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma taleplerinin kendisi tarafından da yapılabileceğinden reddine karar verdi. 
Mahkeme heyeti ayrıca, Van Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılıp yapılmadığını, müzekkere tarihi itibariyle birleştirme talepli, dava açılabilecek herhangi devam eden soruşturmanın bulunup bulunmadığının sorulmasına ve sanık Medeni Akbaş'ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2022 tarihine erteledi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-11-29 15:34:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da kahvaltı salonları denetlendi
YEREL HABERLER Van’da kahvaltı salonları denetlendi
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır
'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlılar dönüyor
YEREL HABERLER 'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlılar dönüyor
Van’da ilahi klibi çekilecek
YEREL HABERLER Van’da ilahi klibi çekilecek
Van'da sirk gösterisi
YEREL HABERLER Van'da sirk gösterisi
Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 7 bin 570 olaya ...
Vangücü Kadın Futbol Takımı, Afganistanlı antrenöre emanet
YEREL HABERLER Vangücü Kadın Futbol Takımı, Afganistanlı antrenöre ...
Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan Kur'an kursu öğrencisinin ölüm nedeni araştırılıyor
YEREL HABERLER Van Gölü kıyısında cesedi çürümüş halde bulunan ...
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan ...
Van’da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele ...
Van’da ‘Birkaç Dakika Önce Saat 4’ tiyatro oyunu beğeni aldı
YEREL HABERLER Van’da ‘Birkaç Dakika Önce Saat 4’ tiyatro oyunu ...
Van’da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Van’da 21 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 21 kişi tutuklandı
Van’da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi
Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı
Van’da yoksul aileler yararına etkinlik
YEREL HABERLER Van’da yoksul aileler yararına etkinlik
Van'da 5. Urartu Göz Günleri semineri
YEREL HABERLER Van'da 5. Urartu Göz Günleri semineri
İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi
YEREL HABERLER İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi
Van'da 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde deprem
Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Saadet Partisi’nden “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” için fidan bağışına davet
YEREL HABERLER Saadet Partisi’nden “Necmettin Erbakan Umut Ormanı” ...
AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına İzzet Albayrak atandı
YEREL HABERLER AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına İzzet Albayrak ...
Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama
YEREL HABERLER Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama
Van, çevre yoluna kavuşuyor Van’ın ulaşım sorununu çözecek proje ilerliyor
YEREL HABERLER Van, çevre yoluna kavuşuyor Van’ın ulaşım sorununu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.