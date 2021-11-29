Bahçesaray’da ev yangını

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Van’ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Şişli Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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