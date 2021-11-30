Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı zaman zaman çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece saatlerinde Bitlis ve Muş'un batısında yer yer yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (5070 km/sa), akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 15, Hakkari’de 17, Muş ve Bitlis’te 14 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (5070 km/sa), akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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