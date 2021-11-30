Sündüz şehitleri için anıt

Van Büyükşehir Belediyesi, 28 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Bahçesaray ilçesinde şehit edilen 24 vatandaş için anıt yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası’na giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için şehitlik anıtı yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilçe mezarlığında 8 metre olarak inşa edilen anıtın yanı sıra şehit mezarları da mermer ile kaplandı. Çevre duvarı da yenilenen şehitliğin gece aydınlatılması da yapıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan anıt, şehit yakınları için de teselli kaynağı oldu.

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