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Edremit Belediyesi 22 iş makinesi ve 63 personelle kışa hazır

İHA

Edremit Belediyesi 22 iş makinesi ve 63 personelle kışa hazır

Van’ın Edremit Belediyesi, kış mevsiminde ilçede ulaşımın olumsuz etkilememesi için hazırlıklarını tamamladı.
Edremit Belediyesi, karla mücadele hazırlıklarını tamamlayarak, bünyesindeki 22 iş makinesiyle yaklaşık 625 kilometrelik yol ağında 63 personelle karla mücadele edecek. Edremit Belediyesi, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak, kış için teyakkuza geçti. Yaz sezonunda yeni yollar açmanın yanında birçok yolu da elden geçirerek bu yılki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Edremit Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Fen İşleri Müdürlüğü garajını ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya’dan bilgi aldı.
Olumsuz hava koşullarına karşı tecrübeli ve iş gücü konusunda başarılı bir ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Tüm birimlerimiz kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladı. Edremitli hemşehrilerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık, bugünden itibaren 7/24 nöbet sistemi ile kışa hazırız. İnşallah bol yağar biz de temizleriz. Bilindiği gibi çok kurak bir yaz geçirdik, Van Gölü’nün çekilmesinden de bunu görüyoruz. İnşallah Allah’ın lütfuyla da bu yıl güzel bir kış mevsimi geçiririz. Bu anlamda araç gereçlerimizle hazırız. Edremit’te kar yağsa bile kapalı yol bulunmayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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