‘Muhteşem Cuma’ Van esnafının yüzünü güldürdü

Türkiye'nin İran’a açılan önemli noktalarından biri olan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı, geçen hafta tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen yaklaşık 10 bin İranlı turist, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 2425 Kasım'da son yılların en yüksek rakamlarına ulaşılan sınır kapısında, 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyen İranlı turistler Van’a akın etti. Kentteki otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın yüzünü güldürdü.

Muhteşem Cuma ile birlikte Van’da dört gün boyunca otellerin dolduğunu belirten Royal Berk Otel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, “Bu dört günümüz yüzde 100 doluluk oranı ile çok güzel geçti. Bu doluluk oranı da ekonominin kötü olduğu bu dönemde bizim için bir can suyu oldu. Dilerim bundan sonra hep böyle güzel geçer” dedi.

Royal Palas Otel Müdürü Murat Çinkılıç ise 25 Kasım’da İranlı turistlerin yoğun bir şekilde Van’a gelmesinin esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, “İranlı misafirlerin yoğun bir şekilde Van’a gelmesi ve esnafın yüzünü güldürmesi bizim için, esnafımız için iyi oldu. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 40’larda devam ederken ‘Muhteşem Cuma’ ile birlikte yüzde 100’lere vurdu. Bu da korona virüs döneminde geçen zorlukları bir nebze olsun atlatmamıza yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Big Boss Otel Müdürü Metin Pala da, dünyanın her tarafında indirimlerin yoğun olduğu ay sonuna denk gelen 25 Kasım’ın Van için ‘Muhteşem Cuma’ haline geldiğini vurgulayarak, “İlimize İranlıların yoğun bir talebi olduğundan dolayı otellerin tamamı doldu. Buna bağlı olarak apart evler ve kiralık evler bile doldu. İranlıların esnafa karşı muhteşem bir alışveriş ve ekonomiye katkısı oldu ama biz sadece belli günlerde değil de diğer zamanlarda da İranlıların yoğun olarak ilimize gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

