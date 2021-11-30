Van polisi sürücüleri unutmadı

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla sürücülerin gününü kutladı.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kentin farklı noktalarında şehir içi ve şehirlerarası çalışan şoförlerin günü kutladı.

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