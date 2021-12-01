Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

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Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 2430 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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