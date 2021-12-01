Van'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen, farklı soruşturmalarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerinde isimleri geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 2430 Kasım tarihleri arasında baskınlar yaparak 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-01 09:17:19



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