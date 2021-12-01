Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma', 'terör örgütü propagandası yapma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçları kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan polisin, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Van'da 507 lise öğrencisine terör örgütlerinin eleman kazandırma yöntemleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-01 09:36:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.