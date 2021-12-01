Kimyasal madde taşımak için imal edilen tankerde 51 düzensiz göçmen yakalandı Gözaltına alınan tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulandı

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri, kimyasal madde taşımak için imal edilen tankerde yaptığı aramada yurda yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakaladı. Gözaltına alınan tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesinde kimyasal madde taşımak için imal edilen ve gizli bölmelerinde göçmen taşındığı tespit edilen tanker içerisinde ve tankere göçmen şahıs getirdiği anlaşılan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 51 düzensiz göçmen ile tanker sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’ ile araçlarda ve düzensiz göçmen şahıslar üzerinde yapılan detaylı aramada 6 paket halinde 16 kilo 380 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulanmış, 4 şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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