Van'da evdeki 40 kilo eroini 'Juno' buldu

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VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, narkotik köpek 'Juno' ile evde yapılan aramada 40 kilo 850 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesindeki adreste uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpek' Juno' ile yapılan aramada 40 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-01 12:06:08



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