Van'da cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

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Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı.

Kaza, VanGürpınar yolundaki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DZ 714 plakalı cam yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Tuncay AVCI

2021-12-01 12:25:17



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