Başkan Sezer sorunları yerinde dinliyor

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçeye yakışır projelere imza atmaya devam ediyor. Başkan Sezer, ilçede devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra Gevaş’ın geleceğini ilgilendiren birçok projeyi de yakından takip ediyor. Gevaş halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Sezer, mahalleleri gezerek vatandaşları dinleyip çözüm üretiyor.

İlçeye bağlı Altınsaç Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Sezer, mahallelilerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. İlçedeki sorunlarla bizzat ilgilendiğini ve sorunları yerinde tespit ettiğini ifade eden Sezer, üst yapı ve yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Kilit taşı fabrikasındaki çalışmalara da değinen Sezer, “Halkımızla bir araya gelmeye ve onların sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Halkımızın bizden memnun olması hem bizi mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Onların sorunlarına çözüm bulmak için çabalıyoruz. Üst yapı ve yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış gelmeden inşallah çalışmalarımız bitecek. Kilit taşı fabrikasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Gevaş’ı yazın tozlu, kışın çamurlu yollardan kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımız için çabalıyoruz” dedi.

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