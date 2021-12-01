Van polisinden eğitime destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret ederek kitap desteğinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ÇOGEP “Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında Şehit Polis Soner İdil İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen polis ekipleri, Türk ve dünya edebiyatı seçme eserlerinden oluşan 80 kitap hediye edilerek onlarla okuma etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.