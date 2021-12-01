Muradiye’de 2 organizatör tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye ilçesinde insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör tutuklandı.

İlçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olan sürücü S.T. ile İ.S. gözaltına alındı. Muradiye Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.