VASKİ’den su hatlarını yenileme çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Erciş yolu üzerinde sürekli arıza veren su borularını yenilemek için çalışma başlattı.

Vatandaşların taleplerini değerlendiren VASKİ ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu hattın değişmesi için harekete geçti. İçme Suyu Daire Başkanlığınca İskele Mahallesi Erciş yolu üzerinde bulunan mevcut 400’lük AÇP boruların 350’lik polietilen boru ile değiştirilmesine başlandı. Yaklaşık 600 metrelik kısmın boru değişimi tamamlanırken, diğer kısmının da mevsim koşullarının el vermesiyle kısa zamanda bitirileceği ve toplamda 3 kilometrelik bir hattın yenilenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Çalışmaların başlamasından mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.