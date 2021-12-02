Hırsızlıktan aranan şüpheli, yakalanıp tutuklandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da hakkında arama kararı olan hırsızlık şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Çalıntı eşyaları satın alan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde 'Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme' olaylarına karıştığı belirlenen, hakkında arama kararı bulunan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalıntı 1 buzdolabı, 1 fırın, 18 kalorifer peteği, 1 demir kapı, demir korkuluklar, 1 bahçe kapısı, musluk başlıkları ve hurda malzemeler ele geçirildi. Çalınan beyaz eşyaları satın aldığı tespit edilen 5 kişi de gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, diğer 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-02 09:40:08



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