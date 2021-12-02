30 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı JASAT ekipleri, `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A.´nın İpekyolu ilçesinde bir inşaatta çalıştığını belirledi. Dün sabah saatlerinde inşaata operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan S.A.´yı yakaladı.

S.A,, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-12-02 14:10:40



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